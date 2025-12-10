Drägerwerk vz. Aktie
WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636
|Index-Bewegung
|
10.12.2025 09:29:01
Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus
Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,05 Prozent höher bei 3 585,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 560,638 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 587,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 573,12 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,645 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 3 600,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 552,26 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. 3 010,36 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5,08 Prozent auf 27,72 EUR), Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 258,20 EUR), PNE (+ 0,71 Prozent auf 9,93 EUR), Siltronic (+ 0,66 Prozent auf 48,50 EUR) und SMA Solar (+ 0,56 Prozent auf 35,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), Drägerwerk (-1,03 Prozent auf 67,00 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 5,63 EUR), Eckert Ziegler (-0,78 Prozent auf 15,33 EUR) und Nagarro SE (-0,72 Prozent auf 75,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 256 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,218 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der TecDAX-Titel
2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nagarro SEmehr Nachrichten
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
10.12.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
10.12.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel: TecDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags im Minus (finanzen.at)