Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,05 Prozent höher bei 3 585,73 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 560,638 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 3 580,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 583,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 587,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 573,12 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,645 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 3 496,69 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.09.2025, den Stand von 3 600,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.12.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 552,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4,34 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. 3 010,36 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 5,08 Prozent auf 27,72 EUR), Sartorius vz (+ 3,69 Prozent auf 258,20 EUR), PNE (+ 0,71 Prozent auf 9,93 EUR), Siltronic (+ 0,66 Prozent auf 48,50 EUR) und SMA Solar (+ 0,56 Prozent auf 35,78 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil HENSOLDT (-2,57 Prozent auf 72,15 EUR), Drägerwerk (-1,03 Prozent auf 67,00 EUR), TeamViewer (-0,79 Prozent auf 5,63 EUR), Eckert Ziegler (-0,78 Prozent auf 15,33 EUR) und Nagarro SE (-0,72 Prozent auf 75,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 256 032 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,218 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

