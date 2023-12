Montagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Start seitwärts

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,00 Prozent fester bei 36 248,53 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,109 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,450 Prozent auf 36 084,82 Punkte an der Kurstafel, nach 36 247,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 36 335,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 36 231,19 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 34 283,10 Punkten bewertet. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 34 663,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 33 476,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 9,39 Prozent. Bei 36 335,22 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 31 429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 2,68 Prozent auf 43,85 USD), Nike (+ 2,32 Prozent auf 118,60 USD), Honeywell (+ 1,87 Prozent auf 198,24 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,64 Prozent auf 23,54 USD) und Amgen (+ 1,43 Prozent auf 272,97 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1,82 Prozent auf 539,76 USD), Microsoft (-1,44 Prozent auf 368,83 USD), Apple (-1,40 Prozent auf 192,97 USD), Verizon (-0,86 Prozent auf 37,92 USD) und Travelers (-0,28 Prozent auf 180,76 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 683 529 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,829 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at