Montagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich fester

Dow Jones-Handel am ersten Tag der Woche.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,07 Prozent fester bei 39 157,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,256 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 39 127,97 Punkte an der Kurstafel, nach 39 131,53 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 39 119,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 245,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2024, den Wert von 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 35 390,15 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, den Stand von 32 816,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,82 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,14 Prozent auf 302,00 USD), American Express (+ 0,80 Prozent auf 216,28 USD), Caterpillar (+ 0,75 Prozent auf 326,30 USD), Walt Disney (+ 0,57 Prozent auf 108,35 USD) und Visa (+ 0,28 Prozent auf 284,40 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walmart (-66,14 Prozent auf 59,45 USD), Verizon (-2,38 Prozent auf 39,69 USD), 3M (-1,21 Prozent auf 91,46 USD), Amgen (-0,92 Prozent auf 286,51 USD) und Honeywell (-0,79 Prozent auf 199,05 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3 690 453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,815 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

2024 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

