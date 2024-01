Montagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 macht am Montag Gewinne.

Um 20:01 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,24 Prozent auf 17 355,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,518 Prozent auf 17 403,62 Punkte an der Kurstafel, nach 17 314,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 309,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 450,30 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 777,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 14 560,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, einen Wert von 11 619,03 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,91 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 450,30 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Synopsys (+ 4,09 Prozent auf 538,49 USD), Zscaler (+ 3,39 Prozent auf 239,12 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,09 Prozent auf 399,18 USD), Fortinet (+ 2,84 Prozent auf 62,63 USD) und Enphase Energy (+ 2,33 Prozent auf 106,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Gilead Sciences (-10,01 Prozent auf 78,55 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,15 Prozent auf 168,75 USD), Booking (-3,06 Prozent auf 3 505,98 USD), JDcom (-3,03 Prozent auf 21,62 USD) und PayPal (-2,45 Prozent auf 64,21 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. 13 913 591 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,719 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

