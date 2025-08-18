Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 18.08.2025 22:35:27

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Der NASDAQ Composite beendete den Montagshandel stabil.

Am Montag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 629,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 21 616,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 622,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 651,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 559,33 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 18.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 895,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 211,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 14,84 Prozent auf 5,88 USD), Compugen (+ 8,39 Prozent auf 1,55 USD), Cogent Communications (+ 7,74 Prozent auf 36,90 USD), Century Casinos (+ 5,86 Prozent auf 2,53 USD) und Taylor Devices (+ 5,36 Prozent auf 44,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-6,97 Prozent auf 317,08 USD), Dorel Industries (-4,94 Prozent auf 0,89 USD), Harvard Bioscience (-4,59 Prozent auf 0,50 USD), Heartland Express (-4,46 Prozent auf 7,92 USD) und Century Aluminum (-4,08 Prozent auf 22,31 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 33 947 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,765 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.07.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
15.07.25 NVIDIA Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amtech Systems Inc. 4,30 -0,46% Amtech Systems Inc.
Century Aluminum Co. 18,93 -6,15% Century Aluminum Co.
Century Casinos Inc. 2,12 3,92% Century Casinos Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 36,90 7,74% Cogent Communications Holdings Inc
Compugen Ltd. 1,55 8,39% Compugen Ltd.
Dorel Industries Inc. 0,74 -6,96% Dorel Industries Inc.
Harvard Bioscience Inc. 0,41 4,62% Harvard Bioscience Inc.
Heartland Express Inc. 6,75 -4,26% Heartland Express Inc.
Intel Corp. 20,34 -3,76% Intel Corp.
Microchip Technology Inc. 55,99 -0,34% Microchip Technology Inc.
NVIDIA Corp. 156,16 1,95% NVIDIA Corp.
SMC Corp. 268,00 -3,60% SMC Corp.
Taylor Devices Inc. 44,85 5,36% Taylor Devices Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 20,00 0,00% Upbound Group Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 21 629,77 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.08.25 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen