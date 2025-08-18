Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Index im Blick
|
18.08.2025 22:35:27
Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich
Am Montag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 629,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 21 616,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 622,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 651,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 559,33 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 18.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 895,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 211,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 14,84 Prozent auf 5,88 USD), Compugen (+ 8,39 Prozent auf 1,55 USD), Cogent Communications (+ 7,74 Prozent auf 36,90 USD), Century Casinos (+ 5,86 Prozent auf 2,53 USD) und Taylor Devices (+ 5,36 Prozent auf 44,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-6,97 Prozent auf 317,08 USD), Dorel Industries (-4,94 Prozent auf 0,89 USD), Harvard Bioscience (-4,59 Prozent auf 0,50 USD), Heartland Express (-4,46 Prozent auf 7,92 USD) und Century Aluminum (-4,08 Prozent auf 22,31 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 33 947 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,765 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:35
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
22:35
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
22:35
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
22:35
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:05
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
20:05
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
20:05
|Börse New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:05
|Börse New York: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Amtech Systems Inc.
|4,30
|-0,46%
|Century Aluminum Co.
|18,93
|-6,15%
|Century Casinos Inc.
|2,12
|3,92%
|Cogent Communications Holdings Inc
|36,90
|7,74%
|Compugen Ltd.
|1,55
|8,39%
|Dorel Industries Inc.
|0,74
|-6,96%
|Harvard Bioscience Inc.
|0,41
|4,62%
|Heartland Express Inc.
|6,75
|-4,26%
|Intel Corp.
|20,34
|-3,76%
|Microchip Technology Inc.
|55,99
|-0,34%
|NVIDIA Corp.
|156,16
|1,95%
|SMC Corp.
|268,00
|-3,60%
|Taylor Devices Inc.
|44,85
|5,36%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|20,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 629,77
|0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.