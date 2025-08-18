Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich freundlich

Am Montag schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 21 629,77 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 21 616,82 Punkte an der Kurstafel, nach 21 622,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 651,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 559,33 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 18.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 20 895,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19 211,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Amtech Systems (+ 14,84 Prozent auf 5,88 USD), Compugen (+ 8,39 Prozent auf 1,55 USD), Cogent Communications (+ 7,74 Prozent auf 36,90 USD), Century Casinos (+ 5,86 Prozent auf 2,53 USD) und Taylor Devices (+ 5,36 Prozent auf 44,85 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen SMC (-6,97 Prozent auf 317,08 USD), Dorel Industries (-4,94 Prozent auf 0,89 USD), Harvard Bioscience (-4,59 Prozent auf 0,50 USD), Heartland Express (-4,46 Prozent auf 7,92 USD) und Century Aluminum (-4,08 Prozent auf 22,31 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 33 947 481 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,765 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at