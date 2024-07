Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,38 Prozent stärker bei 17 970,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,11 Prozent höher bei 17 923,65 Punkten in den Montagshandel, nach 17 726,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 012,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 896,90 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 689,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15 451,31 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 032,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 21,70 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Superconductor (+ 5,90 Prozent auf 27,80 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 5,29 Prozent auf 50,35 USD), MKS Instruments (+ 4,95 Prozent auf 131,50 USD), KLA-Tencor (+ 4,45 Prozent auf 796,46 USD) und Nissan Motor (+ 4,41 Prozent auf 3,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Starbucks (-3,62 Prozent auf 76,40 USD), Sify (-3,51 Prozent auf 0,41 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-3,33 Prozent auf 5,80 USD), Comcast (-2,72 Prozent auf 38,99 USD) und Taylor Devices (-2,30 Prozent auf 49,27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 322 236 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,161 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at