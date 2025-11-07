LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Performance im Blick
|
07.11.2025 17:58:54
Euronext-Handel CAC 40 letztendlich in der Verlustzone
Am Freitag ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 7 950,18 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,441 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7 986,07 Zählern und damit 0,267 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 964,77 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 908,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 000,99 Zählern.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 2,08 Prozent nach. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 7 974,85 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 07.08.2025, bei 7 709,32 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 7 425,60 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 271,48 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 248 573 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 302,495 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
