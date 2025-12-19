ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,03 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 165,893 ams-OSRAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 7,47 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 238,39 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 238,39 CHF, was einer positiven Performance von 23,84 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 730,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ams-OSRAM AGmehr Nachrichten