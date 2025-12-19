SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das ams-OSRAM-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,03 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 165,893 ams-OSRAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.12.2025 auf 7,47 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 238,39 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 238,39 CHF, was einer positiven Performance von 23,84 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 730,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at