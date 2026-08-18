Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
18.08.2026 14:44:00
Move Over, SpaceX: Anthropic Targets a $2 Trillion Valuation
Space Exploration Technologies, aka SpaceX, made history in June when it had the largest initial public offering (IPO) ever, raising nearly $85.7 billion. That was followed just a few weeks later by South Korean memory giant SK Hynix cross-listing on the Nasdaq Exchange, raising $26.5 billion through the sale of American depositary shares in the largest-ever foreign company listing in the U.S. The spate of new tech arrivals on Wall Street is not over yet, and the market has been anticipating IPOs from artificial intelligence (AI) powerhouses Anthropic, maker of large language model (LLM) Claude, and OpenAI, maker of LLM ChatGPT. Both companies have filed confidentially to go public but haven't yet announced their precise plans, and both are valued at around $1 trillion based on their most recent private funding rounds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
16:03
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.08.26
|Tesla-Aktie: Ohne Robotaxi-Fortschritte kein neues Anlegervertrauen? (finanzen.at)
|
17.08.26
|Infrastruktur-Ausbau für Tesla-Aktie: Neuer Werk-Bahnhof trotz Bahn-Pannen am Netz (dpa-AFX)
|
16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
|
16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
|
15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
|
15.08.26
|Eröffnung des neuen Bahnhofs Fangschleuse verschiebt sich (dpa-AFX)