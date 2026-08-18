Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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18.08.2026 14:44:00

Move Over, SpaceX: Anthropic Targets a $2 Trillion Valuation

Space Exploration Technologies, aka SpaceX, made history in June when it had the largest initial public offering (IPO) ever, raising nearly $85.7 billion. That was followed just a few weeks later by South Korean memory giant SK Hynix cross-listing on the Nasdaq Exchange, raising $26.5 billion through the sale of American depositary shares in the largest-ever foreign company listing in the U.S. The spate of new tech arrivals on Wall Street is not over yet, and the market has been anticipating IPOs from artificial intelligence (AI) powerhouses Anthropic, maker of large language model (LLM) Claude, and OpenAI, maker of LLM ChatGPT. Both companies have filed confidentially to go public but haven't yet announced their precise plans, and both are valued at around $1 trillion based on their most recent private funding rounds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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