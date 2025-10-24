MTU Aero Engines-Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an MTU Aero Engines-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 386,10 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,51 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8 516 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 20,7 Prozent zu. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC





