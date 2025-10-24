MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.10.2025 11:16:40

MTU Aero Engines Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
385,20 € 		Abst. Kursziel*:
-6,54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
382,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

