MTU Aero Engines Aktie
|382,00EUR
|-5,50EUR
|-1,42%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
385,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
382,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
