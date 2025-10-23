MTU Aero Engines Aktie

386,10EUR 8,40EUR 2,22%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

23.10.2025 10:42:09

MTU Aero Engines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
428,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
382,70 € 		Abst. Kursziel*:
11,84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
384,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

