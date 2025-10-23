MTU Aero Engines Aktie
|386,10EUR
|8,40EUR
|2,22%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
428,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
382,70 €
|
Abst. Kursziel*:
11,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
384,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
11:23
|MTU-Aktie zieht an: Ausblick verbessert (dpa-AFX)
|
10:42
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 450 Euro (dpa-AFX)
|
10:22
|MTU Aero Engines-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
10:19
|Aktien-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:48
|Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
|
09:29