MTU Aero Engines Aktie

381,50EUR -6,00EUR -1,55%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.10.2025 08:54:35

MTU Aero Engines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
446,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
385,20 € 		Abst. Kursziel*:
15,78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
381,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

