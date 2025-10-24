NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.