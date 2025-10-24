MTU Aero Engines Aktie
|381,50EUR
|-6,00EUR
|-1,55%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
385,20 €
|
Abst. Kursziel*:
15,78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
381,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
23.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
23.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.25
|MTU-Aktie zieht an: Ausblick verbessert (dpa-AFX)
|
23.10.25