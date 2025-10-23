MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 425 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Triebwerksbauer habe trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar erneut starke Ergebnisse vorgelegt und erneut die Prognose erhöht, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Treiber dafür sei neben der Marktnachfrage auch ein verbesserter Umsatzmix - mitunter wegen der Ersatzteil-, Leasing- und Wartungsgeschäfte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
384,20 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
386,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt
KGV*:
-
