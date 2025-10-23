MTU Aero Engines Aktie

386,20EUR
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

23.10.2025

MTU Aero Engines Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für MTU nach Zahlen zum dritten Quartal von 425 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Triebwerksbauer habe trotz des Gegenwinds durch den schwachen US-Dollar erneut starke Ergebnisse vorgelegt und erneut die Prognose erhöht, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Treiber dafür sei neben der Marktnachfrage auch ein verbesserter Umsatzmix - mitunter wegen der Ersatzteil-, Leasing- und Wartungsgeschäfte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
384,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
386,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:32 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:22 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
10:42 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
09:35 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
