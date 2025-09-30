MTU Aero Engines Aktie

384,60EUR 10,70EUR 2,86%
MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.09.2025 10:51:15

MTU Aero Engines Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das Management seine Jahresziele anheben wird, was der Markt nicht erwartet./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
375,30 € 		Abst. Kursziel*:
6,58%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
384,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,00%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten