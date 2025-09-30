MTU Aero Engines Aktie
|384,60EUR
|10,70EUR
|2,86%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des Triebwerkherstellers dürften für die Aktie Chancen bieten, schrieb Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass das Management seine Jahresziele anheben wird, was der Markt nicht erwartet./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 18:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
375,30 €
|
Abst. Kursziel*:
6,58%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
384,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,00%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX steigt mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:31
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:31
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
29.09.25
|DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freundlicher Handel: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)