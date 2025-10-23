MTU Aero Engines Aktie

23.10.2025

MTU Aero Engines Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

