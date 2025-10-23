ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la



