ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das dritte Quartal des Triebwerkbauers sei stark ausgefallen, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag nach dem Bericht. Dies habe man nach den Zahlen der Wettbewerber RTX und GE erwarten können. Die verbliebenen negativen Aspekte habe MTU aber ebenfalls adressiert, indem die Prognose für den freien Cashflow angehoben worden sei. Die Jahresziele erschienen konservativ./rob/ajx/la
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
382,70 €
Abst. Kursziel*:
4,52%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
382,10 €
Abst. Kursziel aktuell:
4,68%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
