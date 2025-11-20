Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
|Starke Investmentrendite
|
20.11.2025 16:16:38
Mutares-Aktie höher: Mutares verkauft letzte Steyr-Beteiligung
Mutares hatte Steyr im vierten Quartal 2022 übernommen und das Unternehmen dann im Oktober 2024 an die Börse gebracht. Ab März 2025 trennte sich die Gesellschaft dann schrittweise von weiteren Papieren. Mit der jetzigen Platzierung sei Mutares nun vollständig aus dem Aktionärskreis von Steyr Motors ausgestiegen, hieß es in der Mitteilung weiter.
Für die Gesellschaft hat sich die Beteiligung an Steyr Motors, dessen Aktien zwischenzeitig von Rüstungsfantasie getrieben waren, gelohnt: Insgesamt sei über gesamte Haltedauer ein Bruttoerlös von 170 Millionen Euro erzielt worden, damit konnte Mutares den Angaben zufolge eine Investmentrendite (ROIC) "deutlich" über der eigenen Zielspanne erzielen.
Im XETRA-Handel notiert die Mutares-Aktie zeitweise 3,13 Prozent stärker bei 26,40 Euro.
/tav/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
