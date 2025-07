NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 24.191 Pkt - Merck mit bedingter EU-Zulassung für Ezmekly

DOW JONES--Die Merck KGaA hat eine bedingte Zulassung für die Vermarktung des Medikaments Ezmekly in der EU erhalten. Wie der Darmstädter Pharmakonzern mitteilte, ist die Ezmekly-Therapie für Menschen mit einer seltenen genetischen Störung zugelassen. Konkret geht es um die Behandlung von symptomatischen, inoperablen plexiformen Neurofibromen bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren mit Neurofibromatose Typ 1. Die Aktie zeigte nachbörslich keine nennenswerte Reaktion.

Die Allianz hat in Indien ein paritätisches Joint Venture (JV) mit Jio Financial Services Limited (JFSL) gegründet. Wie der Münchener DAX-Konzern mitteilte, wurde über die Tochter Allianz Europe BV eine Vereinbarung über die Gründung im Bereich Rückversicherung getroffen. Die Allianz wolle dadurch den "dynamischen und wachstumsstarken" indischen Versicherungsmarkt bedienen. Die Allianz ist bereits seit über 25 Jahren im Rückversicherungsgeschäft in Indien tätig. Die Allianz-Aktie gab nachbörlich leicht nach, folgte damit aber lediglich den Gesamtmarktvorgaben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.25 Uhr 17.30 Uhr

24.191 24.290 -0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2025 16:34 ET (20:34 GMT)