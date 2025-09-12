DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
12.09.2025 23:00:40
NACHBÖRSE/XDAX unverändert - Deutz leicht im Minus
DOW JONES--Von einem sehr ruhigen nachbörslichen Wochenausklang sprechen Marktteilnehmer am Freitagabend. Ein Händler von Lang & Schwarz verweist auf die fehlenden Nachrichten. Ganz leichte Bewegung hätten die Rüstungsaktien gesehen, so der Händler. Etwas Bewegung habe es bei den Rüstungsaktien gegeben. Die Deutz-Aktie wird bei Lang & Schwarz 0,25 Prozent niedriger taxiert, weil nach der dynamischen Entwicklung der vergangenen Monate hier eine Verschnaufpause eingelegt wird.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.699 23.698 +0,0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 12, 2025 17:01 ET (21:01 GMT)
