NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Mittag Verluste.

Um 18:00 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,24 Prozent auf 20 185,27 Punkte zurück. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,018 Prozent auf 20 442,77 Punkte an der Kurstafel, nach 20 439,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 20 484,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 160,63 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 19 514,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 386,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 995,12 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 22,01 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 3,93 Prozent auf 80,73 USD), Ross Stores (+ 2,58 Prozent auf 147,02 USD), Dollar Tree (+ 2,19 Prozent auf 68,26 USD), Mondelez (+ 2,14 Prozent auf 72,04 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,06 Prozent auf 7,70 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen ASML (-15,97 Prozent auf 733,00 USD), KLA-Tencor (-9,96 Prozent auf 747,03 USD), Applied Materials (-8,54 Prozent auf 195,63 USD), JDcom (-8,45 Prozent auf 40,41 USD) und Arm (-6,74 Prozent auf 150,92 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34 735 251 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,176 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 4,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at