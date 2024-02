NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind

Der NASDAQ 100 notiert am dritten Tag der Woche im Plus.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,05 Prozent höher bei 17 757,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,580 Prozent fester bei 17 674,59 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 572,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 637,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 784,17 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,697 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 16 305,98 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, stand der NASDAQ 100 bei 15 296,02 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 07.02.2023, einen Stand von 12 728,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,34 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 784,17 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 16,89 Prozent auf 117,49 USD), Palo Alto Networks (+ 6,81 Prozent auf 364,75 USD), CrowdStrike (+ 5,75 Prozent auf 319,48 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,32 Prozent auf 443,93 USD) und Zscaler (+ 3,42 Prozent auf 242,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil JDcom (-4,94 Prozent auf 22,92 USD), Amgen (-4,51 Prozent auf 301,82 USD), Gilead Sciences (-3,63 Prozent auf 74,90 USD), Warner Bros Discovery (-3,03 Prozent auf 9,77 USD) und Lucid (-3,00 Prozent auf 3,40 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 015 425 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,798 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

