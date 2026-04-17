WKN: 885800 / ISIN: US03074A1025

Index-Performance im Blick 17.04.2026 18:02:00

NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite befindet sich heute im Aufwind.

Am Freitag springt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,49 Prozent auf 24 461,92 Punkte an. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,976 Prozent auf 24 338,01 Punkte an der Kurstafel, nach 24 102,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24 286,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 518,65 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 7,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22 479,53 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der NASDAQ Composite bei 23 515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, einen Stand von 16 286,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 518,65 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 12,21 Prozent auf 13,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,88 Prozent auf 166,63 USD), World Acceptance (+ 8,90 Prozent auf 142,50 USD), Innodata (+ 8,18 Prozent auf 46,97 USD) und Amkor Technology (+ 8,12 Prozent auf 68,01 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Patterson-UTI Energy (-11,24 Prozent auf 9,24 USD), Netflix (-9,77 Prozent auf 97,26 USD), Methanex (-8,19 Prozent auf 53,58 USD), Century Aluminum (-6,25 Prozent auf 61,51 USD) und AmeriServ Financial (-3,47 Prozent auf 3,90 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 204 083 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,93 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

