NASDAQ Composite aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,22 Prozent aufwärts auf 21 911,53 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,61 Prozent stärker bei 21 995,78 Punkten in den Handel, nach 21 647,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 21 865,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22 189,34 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bei 22 627,27 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 23 561,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 17 784,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,70 Prozent nach unten. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 522,75 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 13,99 Prozent auf 61,83 USD), Americas Car-Mart (+ 13,56 Prozent auf 13,65 USD), TTM Technologies (+ 11,35 Prozent auf 101,93 USD), Lifetime Brands (+ 10,87 Prozent auf 5,10 USD) und Geron (+ 8,90 Prozent auf 1,59 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Commercial Vehicle Group (-5,57 Prozent auf 3,39 USD), PetMed Express (-3,31 Prozent auf 2,34 USD), Net 1 Ueps Technologies (-3,29 Prozent auf 4,99 USD), Methanex (-3,26 Prozent auf 54,07 USD) und Patterson-UTI Energy (-2,47 Prozent auf 10,64 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 795 663 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,638 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 12,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at