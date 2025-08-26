NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Plus

Am Mittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 0,15 Prozent auf 21 480,61 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,026 Prozent leichter bei 21 443,63 Punkten, nach 21 449,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 21 389,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 501,38 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 21 108,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, einen Stand von 18 737,21 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2024, den Stand von 17 725,77 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,41 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Elron Electronic Industries (+ 17,73 Prozent auf 2,13 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 12,24 Prozent auf 7,06 USD), Geospace Technologies (+ 12,03 Prozent auf 20,67 USD), Nissan Motor (+ 8,77 Prozent auf 2,30 USD) und Cerus (+ 7,03 Prozent auf 1,37 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil SIGA Technologies (-2,99 Prozent auf 8,44 USD), eBay (-2,87 Prozent auf 95,72 USD), Cogent Communications (-2,64 Prozent auf 37,29 USD), Century Casinos (-2,55 Prozent auf 2,67 USD) und Mind CTI (-2,52 Prozent auf 1,16 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11 581 330 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,736 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

