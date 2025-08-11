NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,30 Prozent tiefer bei 21 385,40 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,045 Prozent fester bei 21 459,65 Punkten, nach 21 450,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 549,73 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 346,62 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 585,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 928,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 16 745,30 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,92 Prozent nach oben. Bei 21 549,73 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 8,60 Prozent auf 264,83 USD), SurModics (+ 7,31 Prozent auf 38,00 USD), Scientific Games (+ 6,52 Prozent auf 84,00 USD), Geron (+ 6,25 Prozent auf 1,36 USD) und SIGA Technologies (+ 5,80 Prozent auf 9,48 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Dorel Industries (-14,29 Prozent auf 0,90 USD), AAON (-10,49 Prozent auf 72,08 USD), Harvard Bioscience (-9,25 Prozent auf 0,48 USD), Lifetime Brands (-8,29 Prozent auf 3,65 USD) und Innodata (-7,95 Prozent auf 40,07 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 37 516 460 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,823 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at