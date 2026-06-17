3D Systems Aktie

3D Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 17.06.2026 20:04:29

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittwoch mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 26 318,90 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 493,82 Zählern und damit 0,445 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 376,34 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 511,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 255,16 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,485 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 225,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 479,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 521,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,27 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 69,89 Prozent auf 28,36 USD), 3D Systems (+ 10,19 Prozent auf 3,52 USD), Cerus (+ 7,69 Prozent auf 2,66 USD), Applied Materials (+ 7,52 Prozent auf 610,94 USD) und SMC (+ 6,85 Prozent auf 463,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-19,04 Prozent auf 19,18 USD), Comtech Telecommunications (-11,04 Prozent auf 2,66 USD), Cogent Communications (-3,43 Prozent auf 15,50 USD), Heartland Express (-3,13 Prozent auf 14,88 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,05 Prozent auf 224,56 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 091 556 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grupo Financiero Galicia-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 393,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3D Systems Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3D Systems Corp. 3,01 10,33% 3D Systems Corp.
Applied Materials Inc. 522,60 6,58% Applied Materials Inc.
Astro-Med Inc. 24,40 69,44% Astro-Med Inc.
Cerus Corp. 2,22 5,71% Cerus Corp.
Cogent Communications Holdings Inc 15,27 -4,86% Cogent Communications Holdings Inc
Comtech Telecommunications Corp. 2,40 -4,00% Comtech Telecommunications Corp.
Donegal Group Inc. (B) 19,18 -19,04% Donegal Group Inc. (B)
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 50,00 6,84% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
Heartland Express Inc. 12,60 -3,82% Heartland Express Inc.
inTest Corp. 15,30 0,66% inTest Corp.
NVIDIA Corp. 178,08 -0,63% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 192,60 -3,25% Old Dominion Freight Line Inc.
SMC Corp. 392,20 5,20% SMC Corp.
Strategy (ex MicroStrategy) 106,32 0,47% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 226,29 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Leitzins bleibt unverändert: US-Börsen tiefer -- ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen