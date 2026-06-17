3D Systems Aktie
WKN: 888346 / ISIN: US88554D2053
|Index-Performance im Blick
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17.06.2026 20:04:29
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in Rot
Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,22 Prozent auf 26 318,90 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 26 493,82 Zählern und damit 0,445 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 376,34 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 511,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 255,16 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,485 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 225,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 479,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 521,09 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,27 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astro-Med (+ 69,89 Prozent auf 28,36 USD), 3D Systems (+ 10,19 Prozent auf 3,52 USD), Cerus (+ 7,69 Prozent auf 2,66 USD), Applied Materials (+ 7,52 Prozent auf 610,94 USD) und SMC (+ 6,85 Prozent auf 463,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Donegal Group B (-19,04 Prozent auf 19,18 USD), Comtech Telecommunications (-11,04 Prozent auf 2,66 USD), Cogent Communications (-3,43 Prozent auf 15,50 USD), Heartland Express (-3,13 Prozent auf 14,88 USD) und Old Dominion Freight Line (-3,05 Prozent auf 224,56 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 091 556 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Grupo Financiero Galicia-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 393,98 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|3,01
|10,33%
|Applied Materials Inc.
|522,60
|6,58%
|Astro-Med Inc.
|24,40
|69,44%
|Cerus Corp.
|2,22
|5,71%
|Cogent Communications Holdings Inc
|15,27
|-4,86%
|Comtech Telecommunications Corp.
|2,40
|-4,00%
|Donegal Group Inc. (B)
|19,18
|-19,04%
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|50,00
|6,84%
|Heartland Express Inc.
|12,60
|-3,82%
|inTest Corp.
|15,30
|0,66%
|NVIDIA Corp.
|178,08
|-0,63%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|192,60
|-3,25%
|SMC Corp.
|392,20
|5,20%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|106,32
|0,47%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 226,29
|-0,57%
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