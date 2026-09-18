NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,39 Prozent nach oben auf 26 522,55 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent stärker bei 26 522,09 Punkten in den Handel, nach 26 418,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 333,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 544,93 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,94 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 26 289,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26 517,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 470,73 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 14,15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16,39 Prozent auf 153,92 USD), Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD), Applied Materials (+ 6,51 Prozent auf 444,57 USD), FormFactor (+ 6,14 Prozent auf 118,38 USD) und MKS Instruments (+ 4,93 Prozent auf 252,08 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Myriad Genetics (-6,04 Prozent auf 3,89 USD), QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), NETGEAR (-5,20 Prozent auf 21,71 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,94 Prozent auf 44,44 USD) und Netflix (-4,67 Prozent auf 71,79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 120 060 912 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at