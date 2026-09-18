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NASDAQ-Handel im Blick 18.09.2026 20:04:20

Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos

Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos

In New York ist am Freitag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,00 Prozent fester bei 26 417,48 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,393 Prozent auf 26 522,09 Punkte an der Kurstafel, nach 26 418,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 333,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 544,93 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,53 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 289,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 517,93 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 22 470,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,14 Prozent auf 150,95 USD), Lam Research (+ 4,90 Prozent auf 282,50 USD), SIGA Technologies (+ 4,59 Prozent auf 3,19 USD), Applied Materials (+ 4,27 Prozent auf 435,22 USD) und FormFactor (+ 3,25 Prozent auf 115,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil NETGEAR (-7,12 Prozent auf 21,27 USD), QUALCOMM (-5,60 Prozent auf 178,14 USD), inTest (-5,51 Prozent auf 10,28 USD), Netflix (-4,62 Prozent auf 71,83 USD) und Richardson Electronics (-4,56 Prozent auf 15,92 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 224 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,488 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

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