NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen

Letztendlich legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 19 546,27 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 19 526,92 Punkte an der Kurstafel, nach 19 521,09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 489,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 660,77 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,023 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19 211,10 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2025, den Wert von 17 504,12 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.06.2024, bei 17 862,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 20 118,61 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 6,92 Prozent auf 2,55 USD), Geron (+ 6,90 Prozent auf 1,55 USD), Innodata (+ 6,38 Prozent auf 46,33 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,55 Prozent auf 2,07 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4,32 Prozent auf 50,99 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-21,39 Prozent auf 1,47 USD), Geospace Technologies (-9,47 Prozent auf 8,51 USD), Nortech Systems (-5,50 Prozent auf 8,25 USD), Neogen (-5,49 Prozent auf 4,99 USD) und Visa (-4,88 Prozent auf 340,38 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 709 290 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,087 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at