NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Plus

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 24 567,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,729 Prozent auf 24 616,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24 438,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 644,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 524,37 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wies der NASDAQ Composite 21 761,89 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23 501,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 166,04 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,73 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 664,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 24,86 Prozent auf 83,38 USD), QUALCOMM (+ 9,95 Prozent auf 147,28 USD), Ceva (+ 8,48 Prozent auf 26,73 USD), Rambus (+ 8,17 Prozent auf 149,82 USD) und inTest (+ 8,02 Prozent auf 18,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen VeriSign (-7,27 Prozent auf 256,82 USD), Comcast (-4,93 Prozent auf 30,08 USD), AXT (-4,34 Prozent auf 72,00 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3,70 Prozent auf 3,64 USD) und Infosys (-3,63 Prozent auf 12,47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 20 854 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,27 erwartet. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,25 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at