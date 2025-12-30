NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Powell Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Powell Industries-Anteile an diesem Tag 35,18 USD wert. Bei einem Powell Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,425 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Powell Industries-Papiere wären am 29.12.2025 9 547,47 USD wert, da der Schlussstand 335,88 USD betrug. Mit einer Performance von +854,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Powell Industries war somit zuletzt am Markt 4,12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at