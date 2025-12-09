Powell Industries Aktie

Rentables Powell Industries-Investment? 09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,48 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 33,921 Powell Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.12.2025 11 630,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 342,86 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 063,03 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 4,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

