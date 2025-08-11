NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt den Rückwärtsgang ein

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent tiefer bei 21 441,68 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 21 459,65 Punkte an der Kurstafel, nach 21 450,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 21 549,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 398,65 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20 585,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 17 928,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 745,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,21 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 549,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SurModics (+ 8,02 Prozent auf 38,25 USD), Powell Industries (+ 7,01 Prozent auf 260,94 USD), Geron (+ 6,25 Prozent auf 1,36 USD), DXP Enterprises (+ 4,90 Prozent auf 115,40 USD) und Americas Car-Mart (+ 4,35 Prozent auf 44,81 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-13,33 Prozent auf 0,91 USD), Lifetime Brands (-9,55 Prozent auf 3,60 USD), Harvard Bioscience (-9,00 Prozent auf 0,48 USD), AAON (-8,79 Prozent auf 73,44 USD) und Ligand Pharmaceuticals (-5,78 Prozent auf 141,38 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 25 025 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,823 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at