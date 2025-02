NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite zeigt am Freitag eine positive Tendenz.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr 0,30 Prozent auf 20 005,17 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 19 956,82 Punkte an der Kurstafel, nach 19 945,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20 015,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 932,15 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 044,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.11.2024, wies der NASDAQ Composite 19 107,65 Punkte auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2024, den Stand von 15 859,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 3,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 20 118,61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 831,91 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amtech Systems (+ 19,39 Prozent auf 5,85 USD), Nektar Therapeutics (+ 12,13 Prozent auf 1,00 USD), Cutera (+ 11,80 Prozent auf 0,47 USD), Wynn Resorts (+ 10,53 Prozent auf 88,94 USD) und DexCom (+ 6,34 Prozent auf 89,42 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen PDF Solutions (-17,41 Prozent auf 23,19 USD), Dorel Industries (-9,40 Prozent auf 3,04 USD), FreightCar America (-6,88 Prozent auf 11,10 USD), Geron (-6,81 Prozent auf 2,60 USD) und Applied Materials (-6,62 Prozent auf 172,08 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 513 440 Aktien gehandelt. Mit 3,463 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Mit 10,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

