NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 18:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,36 Prozent auf 22 823,17 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,463 Prozent auf 22 620,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 516,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22 853,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22 570,67 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,24 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22 904,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 505,14 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 18 285,16 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 124,78 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,43 Prozent auf 147,84 USD), Ross Stores (+ 7,41 Prozent auf 212,28 USD), Photronics (+ 6,92 Prozent auf 37,70 USD), Century Aluminum (+ 6,46 Prozent auf 56,34 USD) und Elbit Systems (+ 5,44 Prozent auf 867,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Daktronics (-11,41 Prozent auf 22,04 USD), Nortech Systems (-8,17 Prozent auf 8,66 USD), AXT (-8,12 Prozent auf 38,37 USD), Power Integrations (-4,02 Prozent auf 46,07 USD) und Inter Parfums (-3,04 Prozent auf 92,60 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 259 890 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,815 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at