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NASDAQ-Handel im Fokus 19.08.2026 20:03:48

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite steigt aktuell.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 26 367,01 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,396 Prozent stärker bei 26 393,89 Punkten, nach 26 289,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26 456,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 185,13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,56 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 520,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25 870,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 314,95 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,48 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,65 Prozent auf 103,30 USD), Myriad Genetics (+ 7,32 Prozent auf 3,08 USD), Royal Gold (+ 6,66) Prozent auf 245,77 USD), IMAX (+ 6,09 Prozent auf 53,63 USD) und Repligen (+ 5,96 Prozent auf 176,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Amtech Systems (-9,83 Prozent auf 15,22 USD), Donegal Group B (-8,77 Prozent auf 22,57 USD), AXT (-8,60 Prozent auf 75,23 USD), TTM Technologies (-8,01 Prozent auf 115,64 USD) und Methode Electronics (-7,00 Prozent auf 14,89 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12 495 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,696 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Mit 20,07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

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AXT Inc. 61,50 -2,32% AXT Inc.
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IMAX Corp. 45,20 -1,31% IMAX Corp.
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