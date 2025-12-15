AAON Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Verlust hätte ein AAON-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das AAON-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 131,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AAON-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,615 Anteilen. Die gehaltenen AAON-Aktien wären am 12.12.2025 593,44 USD wert, da der Schlussstand 77,93 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 40,66 Prozent.
Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 6,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
