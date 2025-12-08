NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel hätte eine Investition in AAON von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen AAON-Einstiegs gewesen.

Das AAON-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AAON-Aktie bei 16,23 USD. Bei einem AAON-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,163 AAON-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 539,42 USD, da sich der Wert eines AAON-Anteils am 05.12.2025 auf 87,53 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 439,42 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AAON belief sich zuletzt auf 7,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at