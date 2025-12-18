NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Applied Materials-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 104,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 95,484 Applied Materials-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 248,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 705,72 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 137,06 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Applied Materials belief sich zuletzt auf 205,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at