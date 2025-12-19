ASML Aktie

WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

Lukrative ASML-Anlage? 19.12.2025 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ASML-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die ASML-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ASML-Aktie letztlich bei 477,24 USD. Bei einem ASML-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,954 ASML-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 714,65 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 18.12.2025 auf 1 036,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117,15 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

