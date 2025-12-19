ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Lukrative ASML-Anlage?
|
19.12.2025 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die ASML-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die ASML-Aktie letztlich bei 477,24 USD. Bei einem ASML-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,954 ASML-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 714,65 USD, da sich der Wert einer ASML-Aktie am 18.12.2025 auf 1 036,31 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 117,15 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shsmehr Nachrichten
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
17.12.25
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)