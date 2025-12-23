NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AXT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 23.12.2022 wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AXT-Aktie bei 4,40 USD. Bei einem AXT-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,727 AXT-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 345,91 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 22.12.2025 auf 15,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 245,91 Prozent angewachsen.

AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 682,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at