NASDAQ Composite Index-Papier AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,78 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 102,249 AXT-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 14,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 491,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,18 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete AXT eine Marktkapitalisierung von 716,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at