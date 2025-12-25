Bassett Furniture Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel wäre ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bassett Furniture Industries-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Bassett Furniture Industries-Aktie letztlich bei 17,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 585,480 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 081,97 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 24.12.2025 auf 17,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,82 Prozent angezogen.
Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 151,67 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
