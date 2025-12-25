Bassett Furniture Industries Aktie

Bassett Furniture Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Bassett Furniture Industries-Einstieg? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel wäre ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren heute wert

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bassett Furniture Industries-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Bassett Furniture Industries-Aktie letztlich bei 17,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 585,480 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 081,97 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 24.12.2025 auf 17,22 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,82 Prozent angezogen.

Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 151,67 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bassett Furniture Industries Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Bassett Furniture Industries Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bassett Furniture Industries Inc. 17,22 -1,26% Bassett Furniture Industries Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen