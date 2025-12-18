NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bassett Furniture Industries-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bassett Furniture Industries-Anteile an diesem Tag bei 13,78 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 72,569 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 249,64 USD wert. Damit wäre die Investition um 24,96 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich jüngst auf 151,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at