NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurden Biogen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 285,05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,351 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,12 USD, da sich der Wert einer Biogen-Aktie am 26.12.2025 auf 177,08 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,88 Prozent verringert.

Am Markt war Biogen jüngst 25,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

