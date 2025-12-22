Biogen Aktie
WKN: 789617 / ISIN: US09062X1037
|Profitable Biogen-Anlage?
|
22.12.2025 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Biogen-Aktie an diesem Tag 247,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,344 Biogen-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 174,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 052,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 29,48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Biogen belief sich zuletzt auf 25,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
