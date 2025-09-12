Commercial Vehicle Group Aktie
WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren verloren
Am 12.09.2020 wurde das Commercial Vehicle Group-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 196,464 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 383,10 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 11.09.2025 auf 1,95 USD belief. Damit wäre die Investition um 61,69 Prozent gesunken.
Am Markt war Commercial Vehicle Group jüngst 70,09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
