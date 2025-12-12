NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Gilead Sciences-Aktie Investoren gebracht.

Gilead Sciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gilead Sciences-Anteile letztlich bei 100,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Gilead Sciences-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,000 Gilead Sciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 123,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 123,17 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 123,17 USD, was einer positiven Performance von 23,17 Prozent entspricht.

Insgesamt war Gilead Sciences zuletzt 150,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at