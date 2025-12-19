Gilead Sciences Aktie
WKN: 885823 / ISIN: US3755581036
|Frühes Investment
|
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 91,09 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,978 Gilead Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 333,52 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 18.12.2025 auf 121,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,35 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 150,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
16.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
12.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gilead Sciences von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)