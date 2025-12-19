NASDAQ Composite Index-Wert Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gilead Sciences von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Gilead Sciences-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Gilead Sciences-Aktie betrug an diesem Tag 91,09 USD. Bei einem Gilead Sciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,978 Gilead Sciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 333,52 USD, da sich der Wert eines Gilead Sciences-Papiers am 18.12.2025 auf 121,47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,35 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Gilead Sciences bezifferte sich zuletzt auf 150,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at