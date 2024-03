NASDAQ Composite Index-Papier Gilead Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gilead Sciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Gilead Sciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.03.2019 wurden Gilead Sciences-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Gilead Sciences-Aktie bei 66,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,149 Gilead Sciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Gilead Sciences-Anteile wären am 29.02.2024 1 092,26 USD wert, da der Schlussstand 72,10 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 9,23 Prozent.

Gilead Sciences war somit zuletzt am Markt 90,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at